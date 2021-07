Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Infineon will bis 2030 klimaneutral werden Der Münchner Halbleiter-Spezialist Infineon will zum Jahr 2030 klimaneutral arbeiten. Infineon trat dem entsprechenden Zulieferer-Programm von Apple bei, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Der iPhone-Konzern will zum Jahr 2030 inklusive …