---------------------------------------------------------------------------

Sexismus ist ein in Deutschland omnipräsentes Problem. Ob bereits in der Schule, später am Arbeitsplatz oder Zu Hause: Nahezu jede Frau wurde mindestens einmal im Leben mit dem Thema Sexismus konfrontiert. Die Ursachen sind vielfältig und liegen zum Teil in der Gesellschaft verborgen. Zusätzlich sind es alte Strukturen, die keinen Wandel zulassen. Keine Frage: Sexismus ist kein Trend, er setzt sich bereits seit Jahrtausenden ungehindert fort.



Dies beginnt bereits bei der Gleichberechtigung im Berufsleben. Frauen erhalten für dieselbe Leistung ein geringeres Gehalt. Um ihren Job nicht gänzlich zu verlieren, beugen sie sich den zumeist von Männern dominierten illegalen Machenschaften. Das Problem dehnt sich immer weiter aus.

Mit der Durchsetzung des Wahlrechts traten immer mehr Frauen und Männer mit klaren Zielen hervor: Frauen sollten nicht für ihre Selbstbestimmung kämpfen müssen. Selbstbestimmung und Gleichberechtigung sowie Gleichbehandlung müssen in einer Gesellschaft wie unserer selbstverständlich sein. Leider sind wir weit davon entfernt. Noch immer braucht es mutige Unternehmer, die ihren Bekanntheitsgrad nutzen, um etwas zu verändern. Ein solches Unternehmen ist impulsQ.



impulsQ: Sexismus darf es nicht geben!



impulsQ stellt eine virtuelle Marketing-Agentur mit großen Zielen dar. Das junge und somit dynamische Unternehmen widmet sich den Interessen renommierter Firmen. Hierbei geht es darum ihre Sichtbarkeit innerhalb der Suchmaschinen zu erhöhen und den Erfolg zu maximieren. Etwas, das auch impulsQ für sich verwirklichen konnte.



Die immer weiter anwachsende Reichweite nutzt impulsQ mittlerweile, um ein Zeichen zu setzen. Seit Juni 2021 stellt sich das Unternehmen aktiv gegen Sexismus und das gilt nicht nur intern. Alle Gründer positionieren sich klar gegen die Missstände und somit gegen die Diskriminierung der Frau.

Bereits zu Beginn der Kampagne haben sich mehr als 70 Unternehmer und Unternehmerinnen dazu entschieden, ebenso Farbe zu bekennen. Sie alle tragen das Siegel der Initiative und präsentieren es auf ihrer Webseite.

Dieses Siegel steht für eine bessere Gesellschaft, ein friedlicheres Miteinander und einen gemeinsamen Weg in Richtung Gleichberechtigung. Einige Unternehmer und Unternehmerinnen gingen sogar noch einen Schritt weiter: Sie spenden für die Organisation ,Wirbelwind Reutlingen'. Die dahinterstehende Hilfsorganisation hilft Kindern, die Opfer sexueller Übergriffe geworden sind.