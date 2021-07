ADM Endeavours, Inc. (OTCQB: ADMQ), gab heute bekannt, dass die weltberühmte Gamerin/YouTuberin Brianna bei RoyallyB am 01.07.2021 ihr neues Paket für den Schulstart vorstellen wird. Wenn Ihr Kind wieder Schulmaterial benötigt, ist dies eine großartige Option zu einem vernünftigen Preis. Brianna ist eine starke YouTube-Persönlichkeit, die kindersicher ist und unanfechtbare moralische Werte demonstriert. Beginnen Sie das Schuljahr 2021-22 Ihres Kindes mit Zuversicht und Freude, indem Sie Briannas fantastisches Paket für den Schulstart unter https://royallyb.com/ kaufen . Nur 750 dieser exklusiven Pakete wurden produziert, also lassen Sie es sich nicht entgehen.

Brianna at RoyallyB New Back to School Bundle (Photo: Business Wire)

FW Promo, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADMQ, hat diese Pakete entworfen und produziert. Diese Pakete wurden bereits ausgeliefert und warten jetzt nur darauf, auf den Markt zu kommen. Marc Johnson, CEO von ADM Endeavours, sagte: „Brianna ist eine der am schnellsten wachsenden YouTubern der Welt. Es ist wunderbar zu sehen, wie ein erfolgreicher YouTuber so positive Nachrichten übermittelt, mit denen sich kleine Kinder identifizieren können. Brianna ist eine der wenigen ausgewählten YouTubern, die ich meinen eigenen Kindern erlaube.“

Über ADMQ: Seit 2010 hat unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft Just Right Products, Inc. ihren Umsatz kontinuierlich gesteigert und erreichte im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 5,1 Millionen USD. Das Unternehmen verkauft „Alles, was ein Logo hat“ auf seiner Website www.JustRightProducts.com und entwickelt Produkte, die von individuellen Visitenkarten über Kaffeebecher und T-Shirts bis hin zu Stiefeln reichen und zehntausende weiterer einzigartiger Produkte, aus denen man wählen kann. Just Right Products, Inc. betreibt ein vielfältiges, vertikal integriertes Unternehmen in der Gegend von Dallas/Fort Worth. Es besteht aus einer Einzelhandelsverkaufsabteilung, einer Siebdruckproduktion, einer Stickereiproduktion, einer digitalen Produktion, einer Import-Großhandelsbeschaffung und einer Abteilung für Uniformen.