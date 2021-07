BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für die privaten Banken in Deutschland geht es seit diesem Donnerstag um mehr Geld und flexiblere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Bankangestellten-Verband (DBV) wollen für 140 000 Beschäftigte 4,5 beziehungsweise 4,8 Prozent mehr Geld herausholen. Ein weiteres wichtiges Thema bei den Verhandlungen: Die Forderung nach verbindlichen Regelungen für mobiles Arbeiten/Homeoffice in einer Zeit nach der Corona-Pandemie. Die erste Runde in Berlin brachte keine Annäherung, am 26. August kommen beide Seiten in Wiesbaden wieder zusammen.

Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) hatte die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften bereits vor Verhandlungsbeginn als unrealistisch zurückgewiesen. Angesichts der angespannten Lage in der Branche sei "strikte Kostendisziplin" erforderlich.