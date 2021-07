Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

TRANSITION Information on Number of Voting Rights and Shares Regulatory News: TRANSITION (Paris:TRAN): Date Number of shares Number of voting rights 01 07 2021 28,666,667 Number of voting rights gross* : 23,411,111 Number of voting rights net : 23,411,111 (*) There are no treasury shares at this date View …