MorphoSys gibt Ablauf der Hart-Scott-Rodino-Wartefrist für die Akquisition von Constellation Pharmaceuticals bekannt

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute den Ablauf der Wartefrist unter dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner aktuellen Fassung (HSR) für ihr Übernahmeangebot für Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) bekannt.

Mit dem Ablauf der HSR-Wartefrist ist eine der Bedingungen für das Übernahmeangebot erfüllt, das am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New York City Ortszeit, sofern es nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags zwischen Constellation, MorphoSys and der MorphoSys Development Inc. ("Käufer") verlängert wird. Das Übernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Constellation-Aktien und andere übliche Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird, wie bereits angekündigt, für das dritte Quartal 2021 erwartet.

Berater

Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für MorphoSys tätig. Centerview Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für Constellation tätig.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen widmet. Basierend auf seiner führenden Expertise in der Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten voran und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. für die Behandlung von Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der Antikörpertechnologie von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für das MorphoSys-eigene Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. Die MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der Nähe von München, Deutschland, einschließlich der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.morphosys.de .