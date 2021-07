HarbourVest eröffnet deutsche Niederlassung

HarbourVest Partners, ein globales, unabhängiges Private-Equity-Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar, hat heute die Eröffnung einer Niederlassung in Frankfurt am Main bekannt gegeben, um der gestiegenen Nachfrage institutioneller und privater Vermögenskunden nach innovativen, breit gefächerten Anlagelösungen gerecht zu werden.

Mit Frankfurt hat HarbourVest in diesem Jahr nach der Eröffnung der Niederlassung in Singapur im Mai einen weiteren Standort auf internationaler Ebene gewählt. Damit wächst die globale Präsenz des Unternehmens auf insgesamt 12 Standorte in der Region EMEA, in Nord- und Südamerika und in der Region Asien-Pazifik. Die neue Niederlassung ist voll in das globale Netzwerk des Unternehmens integriert und bietet Kunden nahtlosen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Privatkredite, Sachwerte und Infrastruktur.