VIB Vermögen AG: Ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zwölfte Anhebung der Dividende in Folge

Ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zwölfte Anhebung der Dividende in Folge

- Dividende steigt um gut sieben Prozent auf 0,75 Euro je Stückaktie

- Vorstand und Aufsichtsrat werden mit großer Mehrheit entlastet

- Vorgeschlagene Kandidaten werden in den Aufsichtsrat gewählt

Neuburg/Donau, 1. Juli 2020 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der VIB Vermögen AG, einer auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierten Gesellschaft, waren rund 42,8 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Der gemeinsame Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie wahlweise als Bar- oder Aktiendividende auszuschütten, erreichte eine Mehrheit von 99,96 Prozent. Damit ist die Dividende um gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bereits zum zwölften Mal in Folge gestiegen.



Vorstand und Aufsichtsrat wurden zudem von der Hauptversammlung mit großer Zustimmung entlastet. Die vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat, Herr Florian Lehn, Frau Prof. Dr. Michaela Regler, Herr Ludwig Schlosser und Herr Jürgen Wittmann, wurden ebenfalls mit einer komfortablen Mehrheit gewählt. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung wurde Herr Ludwig Schlosser zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Jürgen Wittmann zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mit großer Mehrheit erfolgte auch die Bestellung von Ernst & Young zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2021.