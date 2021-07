Curevac-Aktionäre haben nach der finalen Auswertung zur Wirkung des Covid-19-Vakzins einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Dabei hatte sich die Aktie gerade erst wieder über die 60-Euro-Marke gekämpft.

Bei einer Zwischenanalyse vor zwei Wochen hatte das Unternehmen 47 Prozent Wirksamkeit gemeldet. In der Folge war der Aktienkurs um mehr als die Hälfte abgestürzt.

Das Biotech-Unternehmen aus Tübingen gab gestern die Ergebnisse der finalen Analyse der Phase 2b/3-Studie (HERALD-Studie) mit 40.000 Teilnehmern für den COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation CVnCoV bekannt. Die Impfstoffwirksamkeit liegt bei 48 Prozent gegen eine COVID-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades und in allen Altersgruppen über 15 Virusvarianten hinweg, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In Folge brach der Aktienkurs vorbörslich um ein Fünftel ein.

Aktionäre, die sich gerade erst von dem Schock erholt hatten und über die begonnene Korrektur freuten, sehen sich nun einem weiteren Tiefschlag ausgesetzt. Daran ändert auch nichts die signifikante Wirksamkeit des Impfstoffes bei Teilnehmern zwischen 18 und 60 Jahren über 15 Virusvarianten hinweg, die Curevac in der Bewertung festhält:

Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades

Wirksamkeit von 77 Prozent gegen moderaten und schweren Krankheitsverlauf

Vollständiger Schutz vor Krankenhausaufenthalt oder Tod



Ein Stimmungsbild aus dem Curevac-Forum auf wallstreet:online:

Morgenroethe: „Spaß und Schmerz liegen an der Börse beim Aktienhandel immer recht eng beieinander. Daher ist es wichtig sich nicht bei einem Rücksetzer verrückt machen zu lassen. Curevac klebt nicht nur am jetzigen Impfstoffprojekt, da ist noch viel mehr in der Pipeline und Long drin.“

hoppla1: „Müssen für fallende wie steigende Kurse herhalten. Die bittere – in der Pharmaforschung eher Regel als Ausnahme – Wahrheit ist doch: Das Projekt steht vor dem Scheitern. Moderna und Biontech sind meilenweit voraus. Mir ist völlig schleierhaft, warum hier irgendwer aktuell kauft. Bei Lotto hat man nicht viel geringe Chancen auf Erfolg. Aber eigentlich klar: Bund und Bayer als Produktionspartner – das konnte nur schief gehen.“

chr203: „Nachbörslich kommt das in den USA nicht so gut an. Ich bezweifle, dass es bei der EMA gut ankommt, da es keine Relevanz für die europäische Impfkampagne (und somit keinen Grund für eine Notfallzulassung gibt) hat. Vor vier Wochen hören wir da sowieso keine positiven Zulassungsnews. Im Juli und August liefern Pfizer und Moderna ausreichend.“

Artikel14: „Bei diesem Szenario müsste Curevac eigentlich unter den IPO-Ausgabekurs fallen, denn man hat monatelang bewiesen, dass man sowohl zu langsam ist für den Markt als auch fehlende Wirksamkeiten und eine Tendenz zu hohen Nebenwirkungen hat – insbesondere durch eine zu schwache Technologieplattform. 48 Prozent wären im Dezember bereits zu schwach gewesen, aber sechs Monate später ist es eher ein Witz. Da nutzt das ganze Reframing der Studie nichts. Bezeichnend auch, dass Curevac nicht über die Varianten berichtet hat, obwohl diese durchaus analysiert wurden. Bei vielen Mutationen dürfte die Wirksamkeit deutlich unter 48 Prozent liegen und ebenso bei Menschen über 60 Jahren, sonst kommt man statistisch gar nicht auf diesen Durchschnittwert. … Dieser Curevac-Impfstoff wäre eine Verschwendung von Rohstoffen und Produktionskapazitäten in der Pandemie. … Als Aktionär wird man außerdem monatelang auf den besten Impfstoff hingehalten und faktisch bis zuletzt für dumm verkauft.“

QuoVadis-Kurs: „Mein kleines Paket bei Curevac lasse ich mal stehen. Egal was heute oder in den nächsten Tagen und Wochen der Kurs macht. Curevac sehe ich nach wie vor als eine interessante Anlage – bei aller berechtigten Kritik. Curevac wird aus den bisherigen Entwicklungen/Rückschlägen sehr viel lernen und etwas verändern und darum mein Gedanke: Totgesagte leben länger.“

Curevac befindet sich nun in Gesprächen mit der EMA, um über die Fortsetzung des Zulassungsverfahrens zu beraten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion