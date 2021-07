Clearwater Analytics setzt seine Expansion in Europa fort und ernennt Martin Wallmann zum Regionalleiter für DACH

Bevor er zu Clearwater kam, war Herr Wallmann 13 Jahre lang für J.P. Morgan tätig, wo er verschiedene überregionale Führungspositionen in Frankfurt, Luxemburg und London innehatte. Zuletzt war er für das Wertpapierdienstleistungs-Kundengeschäft für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Davor war er 10 Jahre bei der Commerzbank AG im Bereich Transaction Banking in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Handels-, Verwahrungs- und Netzwerkmanagement tätig.

FRANKFURT, Deutschland, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics, die führende SaaS-Lösung für Investitionsbuchhaltung, Berichtswesen und Analysen, gab heute bekannt, dass sie Herrn Martin Wallmann mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum Geschäftsführer für ihr Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt haben, als Teil des Wachstums des Unternehmens in Kontinentaleuropa. Herr Wallman wird von den Clearwater-Büros in Frankfurt aus tätig sein.

Mit über 65 Kunden in Großbritannien und Europa entwickelt sich Clearwater zu einem der führenden Anbieter im Bereich Investment Accounting und Reporting für Versicherungen, institutionelle Vermögensverwaltungen und Unternehmen in der Region. Das schnelle Wachstum von Clearwater wird durch eine SaaS Single-Instance, Multi-Tenant-Plattform angetrieben, die weltweit über 5,5 Billionen US-Dollar an AUM verwaltet. Mit der Eröffnung des Frankfurter Büros ist Clearwater nun in London, Paris, Frankfurt und Edinburgh vertreten, um den britischen und europäischen Markt zu bedienen.

„Clearwater ist in der Lage, Lösungen für die zentralen Herausforderungen zu bieten, mit denen die Mehrheit der Asset Owner und Asset Manager konfrontiert ist, die zum großen Teil noch mit Betriebsmodellen arbeiten, die auf veralteten Technologien und Prozessen basieren. Clearwater bietet eine hochmoderne SaaS-Lösung, die eine schnellere und straffere Verwaltung von Daten ermöglicht und effizientere Betriebsmodelle sowie hochgradig maßgeschneiderte Berichtslösungen ermöglicht. Ich freue mich darauf, einer Organisation beizutreten, die sich nicht nur auf Innovation und Kundenerfahrung konzentriert, sondern ihre Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt", so Martin Wallmann.

„Wir freuen uns, Martin bei Clearwater willkommen zu heißen", sagte Gayatri Raman, Geschäftsführerin von EMEA und APAC, Clearwater Analytics, "Martin bringt einen großen Erfahrungsschatz und ein gutes Verständnis für den lokalen Markt mit. Seine Expertise ist von großem Wert für Clearwater, da wir weiter in Europa expandieren und einen wachsenden Kundenstamm im deutschsprachigen Raum bedienen."

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine weltweit branchenführende SaaS-Lösung für die automatisierte Aggregation von Anlagedaten, den Abgleich, die Buchhaltung und das Reporting. Jeden Tag berichtet die Clearwater-Lösung über mehr als 5,5 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten für Kunden, zu denen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen, Pensionspläne, Regierungen und gemeinnützige Organisationen gehören - und hilft ihnen, mit einem erstklassigen Produkt und einem kundenorientierten Service das Beste aus ihren Investmentportfolio-Daten zu machen. Anlageexperten in 50 Ländern vertrauen darauf, dass Clearwater zeitnahe, validierte Anlagedaten und ausführliche Berichte liefert. Weitere Informationen zu Clearwater finden Sie unter www.clearwater-analytics.com, LinkedIn, und Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/ClearwaterLogo__RGB_300_Logo.jpg