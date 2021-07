First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Veröffentlichung eines Whitepaper über das vom Unternehmen patentierte Verfahren für die Umwandlung von Erdöl-Rohmaterial zu Graphite, Graphen und reinem Wasserstoff bekannt. Die wichtigsten Punkte

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Patent/Research Update First Graphene Limited: Neue Methode zur Herstellung von „grünem' Wasserstoff und fortschrittlichen Graphit-Produkten veröffentlicht 01.07.2021 / 16:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Patentiertes hydrodynamisches Kavitations-Verfahren zur Umwandlung von Erdöl-Rohmaterial zu Produkten zur Erzeugung und Speicherung von sauberer Energie veröffentlicht



- Suche nach einem Industrieunternehmen zur gemeinschaftlichen Entwicklung einer ersten kommerziellen Verarbeitungsanlage



- Die Technologie bietet Herstellern von Produkten auf Erdöl-Basis das Potenzial auf saubere und nachhaltigere Einnahmen

Das Unternehmen hat auch eine animierte Präsentation veröffentlicht mit dem Ziel, Industrieunternehmen für eine Zusammenarbeit für die weitere Entwicklung und für die Kommerzialisierung der innovativen Technologie zu gewinnen.

In diesem Jahr haben die Forscher von First Graphene bereits erfolgreich gezeigt, dass die neue Kavitations-Technologie effizient Graphit-Material in einem einzigen Verarbeitungsschritt herstellen kann. "Grüner" Wasserstoff ist das einzige Nebenprodukt. In dem Verfahren wird kein Kohlendioxid hergestellt. Diese Arbeiten wurden zum Großteil aus dem Fonds für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Innovation Fund) der Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien finanziert. Der Fonds wird von Innovate UK verwaltet.

Graphit von hoher Reinheit wird für die Herstellung von Batterie-Anoden, wie solchen in elektrischen Fahrzeugen, verwendet.

Angesichts des vorausgesagten starken Wachstums bei der Zahl elektrischer Fahrzeuge weltweit und dem Rückgang bei den Benzin- und Diesel-betriebenen Fahrzeugen, bietet First Graphites einzigartiges Verfahren den Herstellern von Kraftstoffen eine Chance auf neue und nachhaltige Einnahmen.