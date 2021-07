Fujifilm bringt nach der Integration von Hitachi Diagnostic Imaging ein umfassenderes Portfolio für das europäische Gesundheitswesen auf den Markt

Düsseldorf, Donnerstag, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute präsentierten die neu benannte FUJIFILM Healthcare Europe und die bestehende European Medical Systems Division von FUJIFILM Europe (nachfolgend "Fujifilm" genannt) im Rahmen einer virtuellen europäischen Veranstaltung ein ganzheitliches und integriertes Portfolio an diagnostischen Produkten und Dienstleistungen, darunter CT-, MRT-, Röntgen-, KI-, PACS-, Endoskopie- und Ultraschallsysteme. Die heutige Markteinführung folgt auf den Abschluss der Übernahme des Diagnostic Imaging-Geschäfts von Hitachi durch Fujifilm am 31. März 2021 für 179 Milliarden Yen (1,3 Milliarden Euro), und markiert auch den Markteintritt der neu benannten FUJIFILM Healthcare Europe.

Mit diesem verstärkten Angebot will Fujifilm sein Diagnostikgeschäft als einen der führenden Wachstumstreiber des Konzerns weltweit deutlich ausbauen und strebt innerhalb der nächsten drei Jahre einen Umsatz von 860 Milliarden Yen (6,6 Milliarden Euro) an; ein Wachstum von mehr als 50 % gegenüber dem im März 2020 geendeten Geschäftsjahr.

Die heutige virtuelle Veranstaltung präsentierte den Teinehmern aus dem europäischen Gesundheitswesenein umfassendes Portfolio. Die Expertise von FUJIFILM Healthcare Europe in den Bereichen CT, MRT und Ultraschall, kombiniert mit den Kernkompetenzen des Fujifilm-Geschäfts in den Bereichen Röntgen, Endoskopie, Frauengesundheit, KI, PACS und IVD, ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen und Produkte in mehreren Bereichen der Prävention und Diagnose zum Nutzen der Patienten in Europa zu verstärken.

Zu den Highlights des erweiterten Portfolios, die diese neue Stärke demonstrieren, gehören:

1) Das hochqualitative und robuste CT von FUJIFILM Healthcare Europe in Kombination mit der KI-Technologieplattform REiLI von Fujifilm und SYNAPSE 3D, welches das Post-Processing unterstützt, bietet radiologischen Abteilungen eine Lösung mit geringer Strahlendosis und eine umfassende Unterstützung von der Bildgebung bis zur Diagnose.