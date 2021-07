Wie Phiture, ein Beratungsunternehmen für mobiles Wachstum, von bescheidenen Anfängen zum Branchenführer aufstieg

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots/PRNewswire) - Das mehrfach preisgekrönte Beratungsunternehmen fürmobiles Wachstum Phiture (http://phiture.com/) (Aussprache: "feature") erreichtediesen Monat mit der Einstellung des hundertsten Mitarbeiters einen neuenMeilenstein. Gegründet im Jahr 2016 mit der Vision, als führende Kraft denBereich Mobile Growth voranzubringen, hilft das Unternehmen internationalenMarken, die Nutzerbasis ihrer Apps zu vergrößern und Erfolge im mobilen Bereichzu erzielen. Phiture hilft seinen Kunden, die Qualität und Reichweite ihrermobilen Produkte zu verbessern, indem es von seinem Büro in Berlin aus Millionenvon App-Nutzern auf der ganzen Welt positiv beeinflusst.Während ihrer Arbeit als Wachstumsmanager bemerkten die Gründer Moritz Daan undAndy Carvell, dass sich in der mobilen Industrie ein Wandel vollzog. Da MobileMarketing noch in den Kinderschuhen steckte, begannen sie, neue Strategien zuentwickeln, die auf den gesamten Lebenszyklus und die Optimierung desMarketingtrichters abzielten - von Awareness und Akquisition über Bindung undErhalt bis hin zur Monetarisierung. Mit Ihren Erfahrungen legten sie denGrundstein für das Unternehmen und entwickelten daraus den Mobile Growth Stack (https://phiture.com/mobilegrowthstack/what-is-the-mobile-growth-stack-426c6e474329/) , ein renommiertes, systematisches Rahmenwerk für ganzheitliches mobilesWachstum, das inzwischen in der Branche als Standard anerkannt wird.Weniger als 5 Jahre später ist Phiture eines der führendenApp-Marketing-Unternehmen. Es bietet hochspezialisierte Dienstleistungen für diebekanntesten Marken der Welt und ist anerkannt für seine umfangreiche Expertisein den Bereichen App-Store-Optimierung(https://phiture.com/app-store-optimization/) (Maßnahmen zur Erhöhung derSichtbarkeit und Konversion in den wichtigsten mobilen Marktplätzen, umorganische Downloads zu fördern), CRM & Retention(https://phiture.com/retention/) , Performance Marketing(https://phiture.com/performance-marketing/) , und Optimierung der Abokäufe(https://phiture.com/subscription-optimization/) .Phiture gewann zahlreiche Auszeichnungen bei den App Growth Awards 2019,darunter den Preis als Agentur des Jahres und für die beste Retention-Kampagne,und wurde von The Drum und den Braze Torchie Awards für herausragendetechnologische Innovationen ausgezeichnet. Geschäftsführer Pablo Penny glaubtjedoch, dass das Erreichen von 100 Mitarbeitern der bisher größte Erfolg desUnternehmens sein könnte und dies ein neues Kapitel in seinem kometenhaftenAufstieg markiert."Es ist ein fantastischer Meilenstein und ich kann kaum glauben, wie weit wirgekommen sind. In nur wenigen Jahren sind wir organisch von 30 auf 100