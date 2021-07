Neues Falstaff "Oberösterreich"

Linz/Oberösterreich (ots) - 180 Seiten "Zeit für echten Genuss" ab 2.Juli im

Zeitschriftenhandel



Am 2. Juli erscheint in einer Auflage von 120.000 Exemplaren das neue "Falstaff

Oberösterreich", eine Sonderausgabe des größten Gourmetmagazins im

deutschsprachigen Sprachraum. "Mit diesem Heft wird die neue Kulinarik-Strategie

für Oberösterreich für den Gast sichtbar. Es ist ein wichtiger Impuls,

Oberösterreich als kulinarisch attraktive Destination in den Köpfen unserer

Gäste zu verankern und die breite, branchenübergreifende Genuss-Allianz an

Produzenten, Veredlern, Landwirten, Köchen und weiteren Partnern vor den Vorhang

zu holen", lobt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.



Auch Agrar- und Ernährungs-Landesrat Max Hiegelsberger zeigt sich angetan vom

kulinarischen Streifzug durch Oberösterreich: "Das Magazin zeigt Oberösterreich

in seiner ganzen kulinarischen Vielfalt. Es rückt die Menschen ins Blickfeld,

die mit Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft außergewöhnliche Produkte

schaffen. Von der Landwirtschaft über unsere Genussmanufakturen bis hin zur

regional verankerten Gastronomie."





"In Kooperation mit dem Falstaff Verlag ist ein Printprodukt im Spitzensegmententstanden, mit dem wir erstmals in dieser großen Auflage und im gesamtendeutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland und Schweiz, punktgenau dieZielgruppe der Genuss-Reisenden ansprechen. Damit können wir ein Stückoberösterreichisches Lebensgefühl vermitteln und mit neuen Kulinarik-Angebotenzusätzliche Gäste für genussvolle Urlaubstage in Oberösterreich begeistern",ergänzt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.Die Highlights im Heft"Dieses Heft haben wir mit ganz besonderer Freude gestaltet", sagtFalstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam und schwärmt: "Oberösterreich bietet eineausgesprochen spannende und vielfältige Kulinarik. Neue Entwicklungenüberraschen selbst erfahrene Feinschmecker. Das Magazin will dabei helfen, alldie köstlichen Seiten des Landes zu entdecken."Zum Beispiel die "Traumpaare der Kulinarik": Die besten jungen Köchepräsentieren die Produzenten jener Lebensmittel, die sie mit viel Kreativität zusensationellen Gerichten verkochen. Das Heft verrät die Lebenselixiere derOberösterreicher, vom Bier über den Most bis hin zu Spirituosen in Top-Qualität.Es unternimmt einen genussvollen Ausflug in die neue oberösterreichischeWirtshausküche. Ehrlich, echt und am Ursprung wird in den besten Wirtshäuserngekocht. Dazu kommen viele genussvolle Reisetipps von der modernen Sommerfrischebis zum Thermen-, Wellness- und Gesundheitsurlaub.Das "Falstaff Spezial Oberösterreich" ist ab 2. Juli 2021 im Zeitschriftenhandelerhältlich. Der Vertrieb erfolgt außerdem an Falstaff Abonnenten undGourmetclub-Mitglieder in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Außerdem wirddas Magazin den Hotels, Gastronomiebetrieben und den Tourismusverbänden inOberösterreich als hochwertige Gästelektüre zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke0664-3030444mailto:elisabeth.kierner@oberoesterreich.athttp://www.oberoesterreich-tourismus.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66611/4957632OTS: Oberösterreich Tourismus