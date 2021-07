Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

NORDLB stuft BEIERSDORF AG auf 'Halten' Die NordLB hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Halten" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Karsten Rahlf hält in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie an seiner Einschätzung des Konsumgütersektors mit "Neutral" fest. Vor …