XBiotech gibt Antikörperverkauf in Höhe von 75 Millionen US-Dollar bekannt

Das Unternehmen hat nun insgesamt 750 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf seiner True Human- Antikörper erzielt

AUSTIN, Texas, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen des Verkaufs von Bermekimab im Dezember 2019 75 Millionen US Dollar an Zahlungen aus Fonds erhalten hat. Die True Human-Antikörper, die das Unternehmen zur Behandlung von Entzündungskrankheiten, einschließlich Hautkrankheiten, entwickelt hat, wurden in einem einzigartig strukturierten Pharmageschäft verkauft. Im Rahmen der Vereinbarung kann XBiotech weiterhin neue entzündungshemmende Antikörper für denselben Anwendungsbereich entwickeln. Mit den 75 Millionen US-Dollar aus diesem Geschäft hat XBiotech inzwischen Umsätze in Höhe von insgesamt 750 Millionen US-Dollar erzielt.



XBiotech hat eine Technologie zum Klonen monoklonaler Antikörper aus dem peripheren Blut von Menschen mit natürlicher Immunität gegen bestimmte Krankheiten entwickelt. Bermekimab ist ein natürlich vorkommender Antikörper, der eine der stärksten und potenziell verheerendsten entzündlichen Substanzen des Körpers neutralisieren kann. Im Kaufvertrag behielt XBiotech das Recht bei, neue True Human-Antikörpermoleküle mit ähnlicher Wirkweise wie Bermekimab zu erforschen und zu entwickeln. Laut Kaufvertrag kann XBiotech diese neuen True Human-Antikörper für alle Indikationen in der Medizin entwickeln, mit Ausnahme dermatologischer Indikationen. XBiotech könnte potenziell bis zu 600 Millionen US-Dollar mehr liquide Mittel aus dem Geschäft erhalten, indem es sich bereit erklärt, Exklusivität für bestimmte zusätzliche Indikationen mit Bermekimab zu gewähren.

Im Rahmen des Verkaufsvertrags für Bermekimab erklärte sich XBiotech bereit, die Herstellung des Antikörpers und die Lieferung des Endprodukts weiterhin vertraglich zu übernehmen. Darüber hinaus hat XBiotech einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, um seinen klinischen Betrieb zur Unterstützung klinischer Studienaktivitäten mit der Antikörpertherapie bereitzustellen. Diese Dienstleistungen werden bereits erbracht und stellen eine bedeutende Umsatzquelle dar.

Seit dem Verkauf konzentriert sich XBiotech auf die Erforschung und Entwicklung von weiteren True Human-Antikörpern, die auf die gleichen Entzündungspfade abzielen wie Bermekimab. XBiotech hat kürzlich ein klinisches Programm mit einem solchen neuen Antikörper bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, XB2001, gestartet.