LS telcom AG: 25. Spectrum Summit geht mit Rekordteilnehmerzahl erfolgreich zu Ende

25. Spectrum Summit geht mit Rekordteilnehmerzahl erfolgreich zu Ende

Der jährliche Spectrum Summit der LS telcom AG fand dieses Jahr zum ersten Mal digital statt - ein voller Erfolg

Lichtenau, 01.07.2021 - Es ist vollbracht! Der 25. Spectrum Summit fand nach zwei mit hochrangingen Rednern gefüllten Tagen heute erfolgreich ein Ende. Der Spectrum Summit ist seit nunmehr 25 Jahren eine jährlich im Sommer stattfindende Veranstaltung der LS telcom AG. Zieht er normalerweise Besucher aus aller Welt in die knapp 5000 Seelen Stadt Lichtenau, in der LS telcom ihren Hauptsitz hat, so wurde der Summit dieses Jahr aufgrund der anhaltenden COVID-19-Beschränkungen zum ersten Mal digital abgehalten. Trotz Verzicht auf das Pflegen persönlicher Kontakte sowie dem direkten Austausch zwischen Besuchern, Kunden der LS telcom AG sowie internationalen Spektrum-Experten, stand der Digital Spectrum Summit seinen Vorgängern in keinster Weise nach: Mit rund 380 registrierten Teilnehmern aus 85 Ländern und somit mehreren Zeitzonen bewies das digitale Format, dass es, genauso wie die Präsenzveranstaltung, Teilnehmer aus aller Welt zusammenbringen kann.

Während 2 Tagen wurden vormittags in jeweils einer Live-Podiumsdiskussion aktuelle Entwicklungen der Telekommunikationsbranche mit hochrangingen Referenten aus Regulierungsbehörden, Netzbetreibern, Wissenschaft und Industrie sowie der LS telcom Gruppe selbst thematisiert. Die Titel der Diskussionen hießen dabei "The Challenge of the C-Band" (Tag 1) und "5G Campus Networks - The German Approach" (Tag 2). Anschließend folgte dann das neue Format "Studio Magazine", das weitere interessante und unterhaltsame Vorträge, Diskussionen und Interviews mit zahlreichen hochkarätigen Gästen rund um das Tagesthema anbot. Um die zahlreichen Zeitzonen abzudecken, aus denen Kunden und Besucher der LS telcom kommen, gab es abends die Wiederholung der Live-Session als Aufnahme.