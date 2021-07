Foto: finanzbusiness Reuß führt in Zukunft den Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 101 | 0 | 0 01.07.2021, 17:26 | Der neue Verbandspräsident wurde am Donnerstag vom Vorstand einstimmig gewählt. Er folgt auf Gerhard Grandke, der Ende Dezember 2021 in den Ruhestand treten wird.

