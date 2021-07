ams OSRAM gibt den Abschluss des Verkaufs des Geschäftssegments Digital Systems in Nordamerika an Acuity Brands bekannt

DGAP-News: ams AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf ams AG: ams OSRAM gibt den Abschluss des Verkaufs des Geschäftssegments Digital Systems in Nordamerika an Acuity Brands bekannt 01.07.2021 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, Deutschland und Premstätten, Österreich (1. Juli 2021) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt den Abschluss des Verkaufs des nordamerikanischen Geschäftssegments Digital Systems (DS) in den USA, Kanada und Mexiko an den langjährigen Kunden und Partner Acuity Brands bekannt. DS stellt vor allem Lichtsteuersysteme, Elektroniksysteme und Treiber her. Kunden profitieren von der jahrzehntelangen Zusammenarbeit, der engen Beziehung und dem gegenseitigen Verständnis für das Geschäft. Über die finanziellen Details haben ams OSRAM und Acuity Brands Stillschweigen vereinbart.



Für weitere Informationen

Pressekontakt

Amy Flécher

Vice President Corporate

Communications and Marketing

T: +43 664 8816 2121

press@ams.com

ams-osram.com

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life.



Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte, definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.