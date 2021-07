Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von dynaCERT schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sechs Prozent aus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund achtzehn Prozent. Bei 0,30 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die bei dynaCERT steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

Fazit: Sind das bei dynaCERT jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.