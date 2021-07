Burkhalter Gruppe kauft Mérinat SA in der Romandie

Die Burkhalter Gruppe kauft mit der Mérinat SA in Vevey (VD) ein auf Elektrotechnik spezialisiertes Unternehmen in der Romandie. Die Mérinat SA wird, unter der bisherigen Führung, auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen der Burkhalter Gruppe auftreten. Für die 80 Mitarbeitenden und die Kundinnen und Kunden ändert sich somit nichts.

Die Burkhalter Gruppe war bisher durch die Sedelec SA, Carouge, die Sedelec SA, Lausanne, die Tabelec Force et Commandes SA, Aclens, und die Grichting & Valterio SA, Sion, an mehreren verschiedenen Standorten in der Romandie vertreten. Zusammen mit der Mérinat SA beschäftigen die vier Unternehmen über 500 Mitarbeitende. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie.

