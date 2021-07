BERLIN (dpa-AFX) - Bundesregierung und Behörden ziehen erste Konsequenzen aus der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in Deutschland. Die Ständige Impfkommission (Stiko) passt ihre Impfempfehlung an. Menschen mit erster Dosis Astrazeneca sollen als zweite Spritze Biontech oder Moderna bekommen. Die Regierung kündigte eine Änderung für Reisende an: Portugal und Großbritannien sollen bald nicht mehr als Virusvariantengebiete gelten. An Autobahnen sollen Einreisende zudem stichprobenartig kontrolliert werden.

IMPFEMPFEHLUNG: