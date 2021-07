WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit starken Aufschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um deutliche 2,05 Prozent auf 3471,63 Einheiten. Die merklichen Vortagesverluste beim heimischen Leitindex in Höhe von 1,4 Prozent wurden damit mehr als wettgemacht. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich auf Erholungskurs, dort fielen die Zuwächse jedoch moderater als in Wien aus.

Vor allem die Bankenaktien standen in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktionäre der Bawag konnten ein sattes Plus von fünf Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 3,1 Prozent und Raiffeisen Bank International legten zwei Prozent zu.