FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die endgültige Gewissheit über eine nur schwache Wirkung des Corona-Impfstoffs hat die Aktien von Curevac am Donnerstag erneut taumeln lassen. Im Tradegate-Handel brachen die primär in den USA gelisteten Papiere in der Spitze um fast ein Fünftel ein, dann aber relativierte sich der Druck etwas. Zuletzt betrug der Kursrutsch im Tradegte-Handel mit 55,90 Euro aber immer noch rund zehn Prozent. Die Hauptlistung der Anteile ist an der New Yorker Nasdaq-Börse, dort sackten sie um 9,5 Prozent auf 66,50 US-Dollar ab.

Mit den heftigen Einbußen machten die Aktien ihren Anstieg am Vortag quasi wieder zunichte. Da hatten sich noch viele Anleger noch mutig gezeigt und den Kurs nahe 65 Euro beziehungsweise bei 76 Dollar auf ein Hoch seit dem bisher letzten Kurseinbruch Mitte Juni getrieben. Im Tagestief erreichte der Kurs am Donnerstag nun die 50-Euro-Marke.