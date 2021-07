Transaction in Own Shares Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.07.2021, 18:41 | 20 | 0 | 0 01.07.2021, 18:41 | Downing ONE VCT plc

LEI: 213800R88MRC4Y3OIW86

Transaction in Own Shares

1 July 2021 Downing ONE VCT plc announces that, on 1 July 2021, the Company purchased the following shares for cancellation:



No.

purchased



Price paid

per share



% of class

in issue Ordinary Shares of 1p each 1,090,306 57.19p 0.62%







