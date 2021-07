Das Mantra der Fed - eine nur vorübergehende Inflation ("transitory") - hat heute erhebliche Kratzer bekommen! Das ist zunächst der weiter steigende Ölpreis (WTI Crude heute zwischenzeitlich über 76 Dollar und damit auf

Das Mantra der Fed - eine nur vorübergehende Inflation ("transitory") - hat heute erhebliche Kratzer bekommen! Das ist zunächst der weiter steigende Ölpreis (WTI Crude heute zwischenzeitlich über 76 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit 2018). Dazu kommt heute der ISM Index (Gewerbe) mit den höchsten Preisen seit dem Jahr 1979 - normalerweise fließen diese bezahlten Preise dann mit vier Monaten Verzögerung in die US-Verbraucherpreise ein. Das würde also bedeuten, dass der Inflations-Druck doch nicht so schnell nachläßt, wie die Fed vermutet hatte - und das wiederum könnte dann eine schärfere Reaktion der Notenbank erzwingen. Die Aktienmärkte heute uneinheitlich, einmal mehr eine Rotation aus der Rotation..

