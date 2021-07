Kempower errichtet neues Werk für Elektrofahrzeug-Ladegeräte zur Deckung der weltweiten Nachfrage nach E-Mobilität und steigert die Produktion bis Ende 2022

Kempower establishes a new facility for EV chargers. Photo by Kempower. (Photo: Business Wire)

Kempower, ein führender Anbieter von Ladetechnologie für Elektromobilität in den nordischen Ländern, reagiert auf die rasant wachsende Nachfrage auf dem Markt für Elektromobilität und erhöht dazu seine Produktion schrittweise bis Ende 2022. Die Kemppi Group Oy, Eigentümerin der Kempower Oy, erwirbt eine Gewebeimmobilie mit einer Betriebsfläche von 10.300 m2. Für das Betriebsgrundstück besteht ein umfassendes Recht auf Bebauung von ungenutzten Flächen, um die Produktion in Zukunft erweitern zu können. Verkäuferin bei der Transaktion ist die Versicherungsgruppe Fennia, für die die S-Bank-Tochtergesellschaft S-Bank Properties Ltd. Dienstleistungen im Bereich des Immobilienportfolio-Managements und der Verwaltung erbringt.

Das Werk, das ursprünglich 2007 gebaut und 2020 erweitert wurde, befindet sich in der Rälssinkatu 1 im finnischen Lahti und verfügt über hervorragende Verkehrsanbindungen. Die Kemppi Group wird die Fabrik an Kempower vermieten. Die neue Betriebsstätte wird Kempower in die Lage versetzen, seine Produktion um ca. 500 % gegenüber seiner gegenwärtigen Kapazität zu steigern. Damit wird die Produktion von Kempower bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit hochgefahren: Anfang 2021 hat Kempower seine Produktion gegenüber 2020 verfünffacht.

“Wir als Eigentümer von Kempower engagieren uns sehr für das Unternehmen. Kempower hat großes Wachstumspotenzial, und der internationale Elektrofahrzeug-Lademarkt hat positiv auf das Kempower-Angebot für Gleichstromladegeräte reagiert. Mit dieser Investition wollen wir sicherstellen, dass Kempower in der Lage ist, auf die Marktnachfrage zu reagieren”, erklärt Antti Kemppi, Vorstandsvorsitzender von Kemppi Group und Kempower.

”Besonders freut uns, dass wir die Nutzungsdauer dieser wertvollen Gewerbeimmobilie verlängern und neue Arbeitsplätze in der Region Lahti schaffen können”, fügt Antti Kemppi hinzu.

“Es ist großartig, dass diese gut gepflegte Immobilie eine neue Verwendung gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass die modernen Produktionsanlagen an diesem Standort eine hervorragende Plattform für die künftige Geschäftsentwicklung sein werden”, sagt Harri Oravainen, Real Estate Investment Director von S-Bank Properties.