"Welcome back Dolce Vita" - Fiat 500X YACHTING als Open Air Version mit Soft-Top / Marktstart mit der exklusiven Sonderserie "Yacht Club Capri" für 500X und 500C (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Sommer kann kommen: Fiat erweitert die Baureihe 500X umeine Version mit Softtop. Der neue Fiat 500X Yachting liefert mit demelektrischen Stoffverdeck Open Air Feeling pur. Den Start macht das limitierteSondermodell "Yacht Club Capri", das auch für den Fiat 500C erhältlich ist. DasVideo "Welcome back Dolce Vita" ( Link(https://www.youtube.com/watch?v=NhPqI09KqIQ) ) feiert die Rückkehr desSommergefühls.Freiheit, Lebensfreude und Aufbruchsstimmung begleiten den Beginn der neuenSommersaison. Das Gefühl, das Leben zu genießen und die Freude an den kleinenund großen Dingen wiederzuentdecken, beschreibt der italienische Ausdruck DolceVita, wörtlich: das süße Leben. Der Ursprung des Dolce Vita liegt in den 1950erund 60er Jahre, als Rom und Cortina, Portofino und Capri Schauplatz desinternationalen Jetsets waren, der sich an diesen Orten traf, um im Zeichen derEleganz und des italienischen Stil Erholung zu suchen. Dieses Gefühl vermitteltder neue Fiat 500X Yachting, eine neue Karosserieform des Modells, mit einemelektrischen Softtop für das passende Open Air Feeling. Zum Start der neuenVariante kommt als erstes die Sonderserie "Yacht Club Capri" auf den Markt,inspiriert vom Flair luxuriöser Segelyachten. Dieses Sondermodell ist sowohl fürFiat 500X Yachting als auch für Fiat 500C verfügbar."Fiat feiert die Rückkehr der Lebensfreude mit dem Video unter dem Titel'Welcome back Dolce Vita'. Das Video wurde auf Capri gedreht und ist eine Hymnean die Freiheit und die Unbeschwertheit, mit starken Bezügen und Inspirationenvon der typischen Leichtigkeit der 1950er und 60er Jahre, die wir alle als dieJahre des Dolce Vita kennen", beschreibt Olivier François, Chief ExecutiveOfficer Fiat und CMO Stellantis. "Und genau diese Werte haben uns beim neuenFiat 500X Yachting inspiriert, der ersten Open Air Variante in der Baureihe500X. Denn der Wind in den Haaren ist ein Synonym für Freiheit und Freude. Dieneue Karosserievariante Yachting ist stark von luxuriösen Segelyachteninspiriert und ergänzt die Versionen Cross und Sport. Deshalb musste diespezielle Sonderserie zum Marktstart eine Hommage an einen so stimmungsvollenOrt wie den Yacht Club Capri sein."Das Video "Welcome back Dolce Vita"Der Regisseur des Videos "Welcome back Dolce Vita" ist ein junges Talent mit demKünstlernamen William 9, der sein Regiedebüt mit Musikvideos gab, bevor er insGenre der Werbespots wechselte. In dem für Fiat gedrehten Video brachte er denRhythmus und die einnehmende Erzählweise von Musikclips mit einer Bildsprachezusammen, die die perfekte Mischung aus Eleganz, Stil, Unbeschwertheit und