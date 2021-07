Ölpreise steigen auf Mehrjahreshochs - Opec+ vor Fördererhöhung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich von einem eher vorsichtigen Kurs des Ölverbunds Opec+ profitiert. In der Spitze markierten die Erdölpreise erneut mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg bis auf 76,71 US-Dollar, ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete bis zu 76,22 US-Dollar. Das waren jeweils die höchsten Stände seit Oktober 2018.

Bis zum Abend gaben die Rohölpreise einen Teil ihrer deutlichen Aufschläge wieder ab. Zuletzt lag der Brent-Preis bei 76,12 Dollar und damit 1,50 Dollar höher als am Vortag. US-Erdöl kostete 75,60 Dollar. Das waren 2,13 Dollar mehr als am Mittwoch.