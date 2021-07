SCOR and Covéa Joint Statement Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.07.2021, 20:12 | 22 | 0 | 0 01.07.2021, 20:12 | Paris, 1st July, 2021 Joint statement SCOR and Covéa confirm that the Life retrocession treaties, provided for in the settlement agreement announced on 10 June, 2021, have been executed. Attachment Press Release



