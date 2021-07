01.07.2021 / 20:23 CET/CEST

Advanced Bitcoin Technologies AG veröffentlicht Jahresabschluss 2020 und gibt Wechsel des Aufsichtsrats sowie Eintragung der Sachkapitalerhöhung bekannt



Frankfurt am Main, 01. Juli 2021 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) hat heute ihren testierten Konzern- und Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Zudem gibt die Gesellschaft den Wechsel des Aufsichtsrats sowie die

Handelsregistereintragung der Sachkapitalerhöhung zur 100 %-igen Übernahme der savedroid AG bekannt.



Konzern- und Einzelabschluss 2020

Die ABT-Gruppe hat das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 mit einem operativen Gewinn (EBITDA) in Höhe von 3,3 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2019 (Vj.) -1,4 Mio. Euro) und einem Netto-Verlust von 28,2 Mio. Euro (Vj. -3,3 Mio. Euro) abgeschlossen. Die positive Entwicklung des EBITDA resultierte im Wesentlichen aus der Wertsteigerung der Kryptowährungsguthaben um 4,8 Mio. Euro. Die Kryptoguthaben betrugen unter Anwendung der LiFo-Methode sowie Beachtung der historischen Anschaffungskosten als Wertobergrenze zum Bilanzstichtag 7,2 Mio. Euro (Vj. 2,8 Mio. Euro), während der Marktwert zum Bilanzstichtag bei 11,3 Mio. Euro lag und aktuell 22,7 Mio. Euro beträgt. Der Netto-Verlust ist in erster Linie beeinflusst durch außerordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Zuge der strategischen Neuausrichtung in Höhe von 35,8 Mio. Euro, sowie planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände von 11,6 Mio. Euro und einem Ertrag aus der Auflösung passiver latenter Steuern in Höhe von 16,2 Mio. Euro.