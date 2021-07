Royal Unibrew overtager stærk nordisk drikkevarevirksomhed

Royal Unibrew har i dag indgået en aftale om at overtage 100% af aktierne i Solera Beverage Group – en førende importør og distributør af vin og andre drikkevarer i Norge, Sverige og Finland.

”Med opkøbet får vi nu også en tilstedeværelse på markederne i Norge og Sverige. Det betyder, at vi skaber en stærk nordisk platform, hvorpå vi kan bygge en stærk forretning gennem salg og distribution af såvel egne som partnerprodukter.” udtaler Royal Unibrew’s administrerende direktør, Lars Jensen.

Solera Beverage Group har omkring 150 medarbejdere, en normaliseret omsætning (justeret for COVID-19) på omkring 1,3 mia. kr. og en normaliseret indtjening (EBITDA) på omkring 70 mio. kr.

”Solera har en meget stærk organisation og en stærk portefølje af internationale, importerede produkter inden for blandt andet vin, spiritus, øl og sodavand. Royal Unibrew har en stærk og mangfoldig portefølje af egne drikkevarer, og Solera udgør derfor et strategisk godt fit. Vi har en forventning om, at Royal Unibrew og Solera i fællesskab kan øge væksten signifikant i de kommende år,” forsætter Lars Jensen.

Royal Unibrew køber Solera Beverage Group af den finsk-baserede private equity gruppe CapMan for en pris på omkring 770 mio. kr. uden gæld. Handlen er betinget af de finske konkurrencemyndigheders godkendelse, der forventes afsluttet i løbet af Q3 2021.

”Akkvisitionen betyder, at vi fremover vil være eksponeret til omkring 30 millioner forbrugere i Norden og Baltikum, hvilket er omkring en fordobling af vores nuværende eksponering i disse geografier. Købet af Solera Group giver os et stærkt fundament og en styrket position i markedet og dermed de bedste forudsætninger for at udnytte det store fremtidige vækstpotentiale,” lyder det endvidere fra Lars Jensen.

Købet af Solera Beverage Group ændrer ikke ved Royal Unibrew’s forventninger til indeværende år, hvor indtjeningen før renter og skat (EBIT) forventes at blive 1.525-1.625 mio. kr.

Om Royal Unibrew A/S: Royal Unibrew er en førende, regional leverandør af drikkevarer med stærke brands på hovedmarkederne i Danmark, Finland, Italien, Tyskland, Frankrig og de baltiske lande samt til flere end 65 lande i resten af verden. Royal Unibrew leverer drikkevarer af høj kvalitet inden for kategorierne øl, malt- og læskedrikke samt cider, RTD, juice, energi- og vandprodukter. Ud over egne brands har Royal Unibrew internationale brands fra PepsiCo og Heineken på licens i Nordeuropa.

Om Solera Beverage Group: Solera er en af de førende importører af drikkevarer i Norden med speciale i import af vin, spiritus, øl og andre drikkevarer. Solera er ekspanderet fra mange små individuelle vin- og spiritusimportører til en samlet virksomhed, der leverer til både de nordiske monopoler, On-Trade og detailhandlen. Solera blev grundlagt i 1924 og har siden 2002 vækstet signifikant og repræsenterer et voksende antal store internationale drikkevare mærker.

