Boyd Corporation erwirbt GMN und erweitert weltweite Angebote für Technologie und Innovation technischer Materialien

Boyd Corporation, ein weltweit führender Innovator von technischen Materialien und Wärmemanagement-Technologien, gab heute die Übernahme von GMN bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen mit Sitz in Seattle, Washington, das sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen und Produkte für stark regulierte Branchen wie Medizin, E-Mobilität und Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat. Das Technologieangebot von GMN umfasst Human Machine Interface-Lösungen (hinterleuchtete Membranen, Sensoren und kapazitive Touch-Geräte), grafische Overlays, optische Encoder für Präzisionssteuerungen, gedruckte kritische Schnittstellenmaterialien für Touchscreens und Heizungen mit positivem Temperaturkoeffizienten.

„Wir sind begeistert, GMN, ein Unternehmen mit einem starken Erbe an Innovation und Produktqualität, in die Boyd-Familie zu holen“, sagte der CEO von Boyd, Doug Britt. „GMN ergänzt und erweitert unser bereits vielfältiges Portfolio an differenzierten Technologielösungen. Diese Übernahme erweitert unsere Fähigkeit, die anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden in Bezug auf Hochleistungsmaterialien zu lösen.“