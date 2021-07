Lineage Logistics beruft Harld Peters für die Leitung von Lineage Logistics Europa

„Wir freuen uns sehr, dass wir Harld in der Unternehmensfamilie One Lineage Europa begrüßen können, und ich bin zuversichtlich, dass er die richtige Führungskraft für diese entscheidende Position ist“, sagte Mike McClendon, Präsident International Operations und EVP Netzwerkoptimierung. „Harld hat einen eindrucksvollen Hintergrund bei der Bereitstellung intelligenter Wachstumsstrategien in Europa. Das ist für uns bei Lineage bei unserer weiteren Expansion besonders wichtig, die wir regional und bei Kunden in unserem dynamischen Profil aus europäischen Anlagen weiter ausweiten. Ich freue mich auf die beachtlichen Impulse, die er unseren Tätigkeiten in Europa und dem Unternehmen insgesamt geben wird.“

Die Ernennung von Peters ist Teil der großangelegten Verbesserung der Strukturen von Lineage für Europa mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Unternehmens, mit denen der Bedarf der regionalen Kunden von Lineage besser erfüllt werden soll. Zu dieser Strategie gehört die Arbeit mit erstklassigen Führungskräften, die die Kompetenzen und die Leidenschaft dafür haben, das europäische Netzwerk von Lineage weiter zu vergrößern sowie durchdachte Funktionen zu entwickeln, die als Rückgrat dieses Netzwerks fungieren werden.

„Ich freue mich, dass ich beim weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Kühlhauslogistik arbeiten werden – insbesondere zu einem für das Unternehmen und seine europäischen Tätigkeiten so transformativen Zeitpunkt“, sagte Harld Peters, SVP Europa bei Lineage Logistics. „Ich freue mich darauf, mit diesem begabten Team beim Ausbau der Markenpräsenz von Lineage in der Region zusammenzuarbeiten und das beste, umfangreichste Kundenerlebnis der Branche zu liefern.“

Die Ernennung von Peters folgt zudem unmittelbar auf die aktuellen Ankündigungen des Unternehmens, die Kloosterboer Group und die Kühlhausabteilung von Claus Sørenson zu übernehmen – zwei hoch angesehene Anbieter von temperaturgesteuerter Logistik in Europa.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen unterhält ein globales Netzwerk aus mehr als 350 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, die auf 15 Länder in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika verteilt sind. Die branchenführende Expertise von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC Disruptor-50-Liste 2021, zur Nr. 1. unter den Data Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der „Fast Company“-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt („The World’s Most Innovative Companies“) für das Jahr 2019 sowie in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

