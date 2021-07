Mitbestimmung a.D. Kommentar zum Skandal um zwei SAP-Betriebsräte von Sebastian Schmid

Umso fataler ist das Bild, das der SAP-Betriebsrat in diesen Wochen abgegebenhat. Zwei ranghohe Mitglieder sind Ziel interner Untersuchungen. Der unlängstzurückgetretene Be­triebsratsvorsitzende soll dabei Beweismittel manipulierthaben, die ein anderes Betriebsratsmitglied belastet hätten. DerArbeitnehmervertreter, der auch dem Aufsichtsrat angehörte, stand unter anderemunter Verdacht, bei der Arbeitszeiterfassung betrogen zu haben.Die internen Ermittlungen des Softwarekonzerns dauern zwar noch an. Die Aufgabeder Vertretung der Interessen der SAP-Mitarbeiter haben die Beteiligten aberoffenkundig nicht im Zentrum ihres Schaffens gesehen. Die Vorgänge nagen weiteram Fundament der Akzeptanz des Gremiums innerhalb von SAP, auch wenn die übrigenBetriebsratsmitglieder dem Rauswurf ihres Ex-Vorsitzenden schnell zugestimmthaben. Für SAP-Mitarbeiter ist ein schwindender Gewerkschaftseinfluss aktuellsicher zu verschmerzen. Sie haben ohnehin eine starke Position.Bitterer dürfte der Fall anderen Betriebsräten schmecken. Die IG Metall, die dasGremium bei SAP einst mit der Brechstange durchgesetzt hat, könnte dasGewerkschaftswesen ungewollt geschwächt haben. Und das ausgerechnet in einerZeit enormer Transformationsprozesse. Bei SAP mag die Mitbestimmung eine geringeRolle spielen. Anderswo ist eine konstruktive Zusammenarbeit von Management undBetriebsrat wichtiger denn je, wie viele Vereinbarungen in der Automobilbranchegezeigt haben. Dort geht es aber auch nicht ums Sahnehäubchen, sondern umsEingemachte.(Börsen-Zeitung, 02.07.2021)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4957799OTS: Börsen-Zeitung