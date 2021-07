IQM expandiert nach Spanien – neue Geschäftseinheit mit Fokus auf Quantenfinanzierung und Co-Design von Quantencomputern

IQM processor example (Graphic: IQM)

Mit der Niederlassung in Spanien will IQM die bestehenden Standorte in Finnland und Deutschland ergänzen und einen weiteren Hotspot für Quantencomputing erschließen. IQM Spanien wird eng mit der lokalen Forschungsgemeinschaft kooperieren, einschließlich Quantenexperten aus dem akademischen Bereich und der Industrie, um ein dynamisches spanisches und europäisches Quanten-Ökosystem aufzubauen. Über sein internationales Partnernetzwerk wird IQM zudem das spanische Quanten-Ökosystem in das globale Quanten-Netzwerk integrieren.

„Das QUTIS-Zentrum an der Universität Baskenland in Bilbao verfügt über herausragende Erfahrungen und Experten in Bereichen wie Quanteninformatik und -simulation, Quantenkontrolle und Quantensensorik. Die heutige Ankündigung demonstriert unsere Anstrengungen bei der Beschleunigung des Erfolgs unserer anwendungsspezifischen Quantencomputer und der weiteren Entwicklung von Quantenfinanzierungsangeboten für unsere Kunden weltweit“, so Jan Goetz, CEO bei IQM. „Die regionalen Verwaltungsbehörden haben uns über Beaz und Bilbao Ekintza sehr unterstützt und sind entschlossen, die besten Talente und Wachstumsunternehmen anzuziehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem Team, um unser Co-Design-Angebot von Spanien aus zu erweitern und weltweit bereitzustellen.“

Das technische Ziel für das spanische Tochterunternehmen besteht im Aufbau eines Co-Design-Hubs für Quantenfinanzierungen, der eine effektivere Interaktion zwischen Hardware und Software zur Lösung von Problemen im Finanzbereich ermöglicht. Konkret wird IQM Spanien einen anwendungsspezifischen Ansatz entwickeln, bei dem Quantensoftware eng mit einer entsprechend konzipierten Quantenhardware mit neuartigen Quantenarchitekturen integriert wird. Gemeinsam mit den Hardwareexperten und Go-to-Market-Teams von IQM in Finnland und Deutschland wird IQM in der Lage sein, dieses Angebot für Kunden rund um den Globus verfügbar zu machen. Dieser Ansatz beschleunigt die Entwicklung von effizienten Quantenlösungen für spezialisierte Finanzanwendungen und wird Spanien und Europa eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Quantenfinanzierung sichern.