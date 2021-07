Die 15.700 gilt nun als Barriere im DAX. Vor dem Freitag steigt die Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht deutlich an.

Kurslevel 15.600 erneut umspielt

Nachdem der DAX zum Monatsende noch einmal kräftig nachgab, wurde gleich zum Start des neuen Monats diese Verluste wieder aufgeholt. Zumindest zu Beginn des Handels, als die 15.709 und damit das Vortageshoch auf den Punkt genau angelaufen wurde.

Dennoch war dies nur eine Bewegung im Seitwärtsmarkt, die Ingmar Königshofen zum Mittagsinterview wie folgt kommentierte:

Der DAX konnte damit einen soliden Monatsstart hinlegen und alle Verluste des Vortages wettmachen. Er verzeichnete übergeordnet jedoch kaum eine Bewegung im Chartbild. Wie schaut dies saisonal aus?

Darauf fand Ingmar Königshofen einige Antworten und kommentierte die Situation auch vor dem Hintergrund des "Fear and Greed Index".

Antizyklisch könnte der Goldpreis und der Silberpreis hier wieder spannend sein, da wesentliche Unterstützungen gehalten haben. Auch dazu sichten wir das Chartbild in diesem Interview.

Vom Chart her ist das Britische Pfund zum US-Dollar ebenfalls spannend. Das Währungspaar hat die 1.40 von unten getestet und zeigt nun weitere Schwäche an.

Nach den positiven Quartalszahlen von Nike profitiert nun auch Hennes und Mauritz von der Konsumlaune der Verbraucher. Fast alle der 4.900 Stores sind weltweit wieder geöffnet. Wie präsentiert sich das zweite Quartal von den Zahlen her?

Im DAX wurden die Gewinne zum Mittag wieder revidiert und sogar ein zwischenzeitliches Minus erreicht. Auch wenn die Wall Street recht solide startete, machte sich ähnlich wie am Mittwoch hier Schwäche breit. Der Index rutschte kurz unter 15.500 als die WHO vor der Deltavariante des Coronavirus warnte. Vom ersten Schreck erholte sich der Index jedoch und schloss nahe der 15.600. Eine Marke, die uns nun bereits seit mehreren Wochen beschäftigt.

Die Bandbreite der Bewegung intraday war mit 220 Punkten annähernd vergleichbar mit dem Vortag. Im Tagesverlauf beruhigte sich diese:

An dieser Stelle sind die Eckdaten verzeichnet:

Eröffnung 15.624,28 Tageshoch 15.708,78 Tagestief 15.488,49 Vortageskurs 15.531,04 Schlusskurs 15.603,81

Am US-Index S&P500 nahm sich der DAX kein Beispiel. Dieser hatte heute den sechsten Tag in Folge ein Rekordlevel erreicht, während unser Leitindex eher seitwärts läuft. Der Arbeitsmarkt unterstützte den Handel in den USA. In der Vorwoche stellten 364.000 Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Dies waren rund 26.000 weniger als im Vorfeld erwartet.

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops zum Monatsstart

Erneut war Fresenius an der Spitze des DAX, diesmal aber gefolgt von der Delivery Hero. Der Essenslieferant wechselt von den Flops zu den Tops in der DAX Liste und häufig ebenso zurück.

Auch Bayer war heute im Gewinn, was aber am Markt als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste gedeutet wurde.

Schwächster Wert war die Infineon. Der Wettbewerb bei den Chipwerten spitzt sich zu und womöglich könnten dabei die Margen erst einmal wieder unter Druck geraten.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem heutigen Tag ist die Richtungslosigkeit des Deutschen Aktienindex noch einmal deutlich geworden. Vor allem der Schluss direkt auf der 15.600 zeigt, wie schwer sich der Index seit Wochen von dieser Region lösen kann:

200 Punkte trennen den Index vom Rekordhoch und am Freitag werden mit Spannung die US-Arbeitsmarktdaten erwartet.

Kommen Sie daher auch morgen wieder bestens informiert mit Daten aus der Vorbörse auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange und später mit einem Händler-Interview durch den Tag.

