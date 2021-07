GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 240

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 225 schwedische Kronen gesenkt. Analyst Richard Edwards aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Modekonzern. Seine Vorsteuergebnisprognosen für 2021 und 2022 hob er zwar an, senkte aber wegen zugleich nach oben angepasster Prognosen für die Kapitalkosten sein Kursziel. Da das Aufwärtspotenzial bis 225 Kronen nun nicht mehr für eine Kaufempfehlung reicht, wurde sie gestrichen./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 17:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.