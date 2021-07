The Estée Lauder Companies meldet Beförderungen in der Markenführung

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) gab heute die Beförderung von zwei Persönlichkeiten aus dem Bereich der Markenführung bekannt: Michelle Freyre wurde zum Global Brand President von Clinique befördert, Glenn Evans zum Global Brand President von Smashbox und GLAMGLOW. Die Beförderungen treten zum 1. Juli 2021 in Kraft; beide Führungskräfte werden nach wie vor direkt an John Demsey, Executive Group President von The Estée Lauder Companies (ELC), berichten.

Die Beförderung von Michelle Freyre zum Global Brand President von Clinique ist eine Anerkennung für ihre herausragende, visionäre Führungsarbeit, mit der sie Clinique wieder zu globalem Wachstum verholfen hat, und für ihre langjährige Erfahrung in der Führung verschiedener Beauty-Marken in unterschiedlichen Kategorien und Kanälen. Sie wurde im Juni 2020 zum Senior Vice President/Global General Manager von Clinique ernannt und hat seitdem die Markenpositionierung von Clinique maßgeblich beeinflusst. Bei den Hero-Produkten erzielte sie ein zweistelliges Wachstum; für die Hero-Franchises überdachte sie die Innovationsstrategie von Clinique neu. Darüber hinaus hat sie die Beschleunigung von Clinique im Online-Bereich vorangebracht und so erreicht, dass die Marke die Online-Marke Nummer 1 von ELC in Nordamerika wurde. Gleichzeitig setzte sie das Clinique High-Touch Markenerlebnis in großem Maßstab weltweit um. Dank ihrer inspirierenden Führungsqualitäten, ihrem tiefgreifenden Know-how im Bereich der Schönheits- und Hautpflege sowie ihrem herausragenden Engagement für den Kontakt mit den Verbrauchern in aller Welt ist sie ideal geeignet, Clinique bei seinem weiteren Wachstum zu führen.