Experten von PPG präsentieren die Zukunft des Farbdesigns und der Auftragstechnik für Automobile auf der Surcar Europe 2021

Sabine Griesbeck, PPG Digital Transformation Technical Manager, spricht über die Zukunft der Farbentwicklung mit digitalem Farbstyling. In einem Vortrag beschäftigt sich Sven Reil, PPG Automotive Application Manager, Europa, Naher Osten und Afrika, mit dem Thema Lack als Wegbereiter für Präzisionsanwendungen. Beide Präsentationen finden am 1. Juli statt.

PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass seine Spezialisten in Präsentationen auf der Surcar Europe 2021, der Messe für Automobiltechnik und -design, die diese Woche in Cannes, Frankreich, stattfindet, über die Zukunft der nachhaltigen Farbgestaltung und Auftragstechnik im Automobilbereich sprechen werden.

Das digitale Styling-Programm von PPG wird es Automobildesignern ermöglichen, außergewöhnlich realistische, dreidimensionale Modellierungen von Autofarben und -effekten auf virtuellen Autodesigns und -oberflächen durchzuführen, was die Entwicklung neuer Farben erheblich beschleunigt und den Ausschuss reduziert.

„Vor der Entwicklung des digitalen Farbstyling-Programms von PPG konnten von der Vision des Designers bis zur endgültigen Farbe bis zu neun Monate vergehen“, so Griesbeck. „Das Farbteam entwickelte mehrere unterschiedliche Varianten einer Farbe. Diese Varianten wurden auf Testplatten aufgebracht, die dem Kunden dann zur Überprüfung vorgelegt wurden. Auf diese Weise entstand Abfall, und die kleinen Platten lieferten keine gute Darstellung der Farbe in der Realität.“

Die digitale Styling-Bibliothek von PPG verfügt über eine proprietäre „Schnellformfunktion“, die die Interaktion von Farbe, Geometrie und Licht präzise abbildet. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, digitale Farbdateien herunterzuladen, die vollständig mit branchenüblicher Farbrendering-Software kompatibel sind. So können Konstruktionsteams direkt, per Fernzugriff und in Echtzeit mit PPG-Experten zusammenarbeiten.

„Dies ist der erste Schritt zur vollständigen Digitalisierung des gesamten Farbstyling-Prozesses für PPG-Kunden“, so Griesbeck weiter. „Stellen Sie sich vor, Sie können in Zukunft eine Farbe virtuell ganz nach Ihren Wünschen anpassen, und das neue Farbdesign wird digital geschaffen und ist direkt bereit für den Einsatz in der Produktion. Hinzu kommen erhebliche Nachhaltigkeitsvorteile, da wir davon ausgehen, dass diese neue Arbeitsweise dank des geringeren Material- und Energieverbrauchs den Kohlendioxid-Fußabdruck (CO 2 ) reduzieren wird.“