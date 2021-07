Pacifico Renewables Yield AG beschließt Sachkapitalerhöhung gegen Einlage der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG unter Ausschluss des Bezugsrechts

Grünwald (01.07.2021/23:50) - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 lit. d) der Satzung der Gesellschaft) durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 3.309.766,00 € um 73.000,00 € auf 3.382.766,00 € durch Ausgabe von 73.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. Einbringungsgegenstand der Sacheinlage ist der Kommanditanteil der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG durch die Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG, auf welchen das gesamte Kapital der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG entfällt. Die Kapitalerhöhung und die Einbringung werden mit der Eintragung der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam.

Die Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG hält einen operativen Solarpark mit einer Gesamtleistung von 7,6 MW in Letschin in Brandenburg, Deutschland mit einer erwarteten jährlichen Stromproduktion von ungefähr 7,6 GWh und jährlichen Umsatzerlösen von ungefähr 0,9 € Mio.

Zeichnungsberechtigt ist allein die Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG mit Sitz in Waghäusel, Deutschland, die mittelbar von Markus Wirth und Andreas Wirth gehalten wird. Die 73.000 neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von jeweils 34,77 € ausgegeben. Die zugrundeliegende, heute abgeschlossene Beteiligungsvereinbarung sieht zudem vor, die vorhandene Komplementärin der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG durch eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft auszutauschen. Ferner wurde der Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG eine Rückerwerbsoption zum 31. Dezember 2032 eingeräumt, die zeitlich an der Laufzeit der EEG-Einspeisevergütung des größeren der beiden Bauabschnitte ausgerichtet ist und die bei der Bewertung berücksichtigt wurde. Im Rahmen der Transaktion haben Markus und Andreas Wirth eine Absichtserklärung zur zukünftigen Zusammenarbeit mit der Gesellschaft abgegeben.