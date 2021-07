Die Vision der Türkei von der blauen Heimat wird auf dem maritimen Gipfel erzählt

Istanbul (ots/PRNewswire) - "Die Herrschaft über das Meer ist die Herrschaft

über die Welt."



Der türkische Schifffahrtsgipfel, der zum ersten Mal unter der Leitung des

Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur der T.R. stattfinden wird, wird als

Hybridveranstaltung am 1. , 2. und 3. Juli 2021 stattfinden.



Der maritime Sektor, der seit der Antike die größte Rolle im internationalen

Transportwesen spielt, vergrößert seinen Anteil parallel zum steigenden

Handelsvolumen, insbesondere mit seinem umweltfreundlichen Ansatz. Aufgrund

ihrer geografischen Lage auf drei Seiten von Meeren umgeben, mit insgesamt 78

Werften und 119 Tausend tatsächlich in 88 Institutionen ausgebildetem

Schiffspersonal, konzentriert sich die Türkei jedes Jahr auf die Stärkung ihrer

Identität als "Seefahrtsland".





Mit dem Bau von drei großen Häfen an den drei Meeren der Türkei, die auf dreiSeiten von Meeren umgeben ist, will der Minister für Verkehr und InfrastrukturAdil Karaismailoglu die Identität des "Seefahrtlandes" unterstreichen:"Als Ministerium handeln wir im Einklang mit den Interessen unseres Landes beijeder Investition, die wir in diesem Sektor tätigen, um die maritime Industriezu entwickeln und auf ein viel höheres Niveau zu bringen. Der Istanbul-Kanal isteines der frischesten und größten Beispiele für die Bedeutung, die wir unserenMeeren und dem maritimen Sektor beimessen. Mit dem Istanbul-Kanal, der mitseiner Lage, seiner Funktion und seinen Einflussbereichen ein strategischerSchachzug der Türkei ist, werden wir das spielbestimmende Land im weltweitenSeehandel sein. Bei der Beherrschung der Meere geht es darum, eine logistischeMacht zu sein. Der Istanbul-Kanal wird die Türkei zur logistischen Basis ihrerRegion machen; und er wird das Marmarameer zum Zentrum Eurasiens machen. Umunseren maritimen Sektor, der mit den in den letzten 19 Jahren getätigtenInvestitionen, Unterstützungen und Projekten ein beachtliches Niveau erreichthat, weiterzuentwickeln und auf ein viel höheres Niveau zu bringen, setzen wirauf einen gemeinsamen Geist mit den Vertretern des Sektors und sehen dieProbleme des Sektors als unsere eigenen. Wir werden weiter daran arbeiten, unserBlaues Mutterland auf den Platz zu heben, den es verdient, den Beitrag unsererMeere zur Wirtschaft des Landes zu erhöhen und den Sektor zu entwickeln."Hauptthema: Blaues MutterlandDie aktuelle Stärke und das Potenzial unseres Blauen Mutterlandes, die Bereiche,die das größte Potenzial für zukünftiges Wachstum in der maritimen undlogistischen Industrie versprechen, und die Vorteile, die die Industrie ausdiesem Wachstum ziehen wird, werden das Hauptthema des Gipfels sein, der mit den