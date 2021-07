Mobiles Strategiespiel The Battle Cats veröffentlicht neues Update mit zusätzlicher Sprachunterstützung

KYOTO, Japan, 2. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der weltweite Hit der mobilen Tower-Defense-App The Battle Cats (verfügbar für iOS und Android), produziert von der PONOS Corporation, hat ein neues Update veröffentlicht, das zusätzlich zu den bisher verfügbaren englischen Einstellungen zusätzliche Sprachanzeigeoptionen für Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch bietet.

Nach der Veröffentlichung von The Battle Cats Version 10.6.0 am 28. Juni 2021 wird beim Start der App ein Auswahlmenü erscheinen, in dem die Spieler ihre bevorzugte Sprache auswählen können, in der sie die niedliche Action von The Battle Cats genießen wollen. Die verrückte Katzenstrategie ist jetzt für noch mehr Spieler auf der ganzen Welt zugänglich.