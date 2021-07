Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Opec+ geht in die Verlängerung Weitere Gespräche über Ölfördermengen Das Ölkartell Opec und seine Partnerländer versuchen am Freitag eine Einigung über ihre Förderstrategie zu finden. Die als Opec+ bekannte Allianz aus rund zwei dutzend Ölexporteuren konnte sich am Donnerstag nicht darauf verständigen, wie weit ab …