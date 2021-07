---------------------------------------------------------------------------

GRENKE Neugeschäft Q2 2021: Wieder mehr Vertragsabschlüsse - erste Anzeichen Richtung Normalisierung



- Anzahl Leasingneuverträge erstmals seit Beginn der Pandemie wieder über Vorjahresquartal



- Leasingneugeschäft mit 398,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Q2 2020: 402,3 Mio. Euro)



- DB2-Marge mit 18,1% über Vorjahresquartal (Q2 2020: 17,5%)

- Neue syndizierte revolvierende Kreditfazilität mit Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro



- GBB senkt Rating von A auf A-



- Halbjahresfinanzbericht und Analystencall am 4. August 2021

Baden-Baden, den 2. Juli 2021: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und

mittlere Unternehmen, hat in Q2 2021 mit 398,6 Mio. Euro ein Leasingneugeschäft auf Vorjahresniveau erzielt (Q2 2020: 402,3 Mio. Euro). Die Anzahl der Neuverträge stieg in Q2 2021 um 11,3% auf 56.078 und lag dabei erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie wieder über dem Niveau des Vorjahresquartals. Zudem erhöhte sich die Deckungsbeitragsmarge 2 des Leasingneugeschäfts von 17,5% im Vorjahresquartal auf 18,1% in Q2 2021. Das Leasingneugeschäft entspricht der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände.



"Wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen, dann sehen wir, es geht jetzt wieder bergauf. Gleichwohl befinden wir uns weiterhin in einem von der Pandemie geprägten Marktumfeld", erläutert Dr. Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG, und ergänzt: "Mit Beginn der Covid-19-Krise haben wir in unseren Neugeschäftsaktivitäten gezielt auf Risikolimitierung und kleinteiliges Geschäft gesetzt. Diese Strategie ist aufgegangen. Doch nun steht der nächste Schritt an, wir wollen auch das Volumen sukzessive steigern. Mit dem syndizierten Kredit haben wir hierfür eine wesentliche Voraussetzung geschaffen."