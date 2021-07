02.07.2021 / 07:00

Pacifico Renewables Yield AG sichert operativen 7,6 MW Solarpark per Sacheinlage und gewinnt erfahrenen Projektentwickler als strategischen Aktionär



- 7,6 MW Solarpark in Deutschland mit 12 Jahren EEG-Vergütung gesichert

- Portfolio wächst um weitere 8 % auf 104 MW



- Pioniere der deutschen Solarindustrie werden strategische Aktionäre

- Langfristige Zusammenarbeit geplant - weitere Partnerschaft mit Projektentwickler



- Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Grünwald, 2. Juli 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals bekanntgegeben. Die Gesellschaft strebt durch die Einbringung der Sacheinlage den Erwerb eines operativen Solarparks in Brandenburg mit einer installierten Gesamtleistung von 7,6 MW an. Der in Voßberg bei Letschin in Brandenburg befindliche Solarpark besteht aus zwei Bauabschnitten, welche 2012 und 2013 in Betrieb genommen wurden. Die Gesellschaft kann für einen Zeitraum von 12 Jahren von einer gesetzlich garantierten Einspeisevergütung profitieren, mit einem wirtschaftlichen Übergang zum 1. Januar 2021. Dem bisherigen Eigentümer wird eine Rückkaufoption zum 31. Dezember 2032 gewährt, die bei der Bewertung berücksichtigt wurde und dem Zeitpunkt des Endes der EEG-Einspeisevergütung des größeren Bauabschnitts entspricht. Gewichtet nach der erwarteten Produktion der beiden Bauabschnitte werden Nettoerlöse in Höhe von ca. 0,13 EUR pro kWh erwartet. Die erwartete jährliche Stromproduktion der gesamten Anlage liegt bei ca. 7,6 GWh. Es werden jährliche Umsatzerlöse in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR erwartet.