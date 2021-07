---------------------------------------------------------------------------

Freiburg, 2. Juli 2021



AEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network SA erwirbt die restlichen 60% des Aktienkapitals der Rosenklinik AG in Rapperswil



AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Swiss Medical Network die restlichen 60% des Aktienkapitals der Rosenklinik mit Sitz in Rapperswil übernimmt. Swiss Medical Network war bereits seit 2019 mit 40% an der Privatklinik beteiligt. Die Rosenklinik steht seit 2012 auf der Spitalliste des Kantons St. Gallen und verfügt über einen Leistungsauftrag für die Bereiche Orthopädie, Chirurgie, Urologie und Teilbereiche der Neurochirurgie. Mit rund 70 Mitarbeitenden und 21 Belegärzten erzielte die Rosenklinik 2020 einen Umsatz von gut CHF 12 Millionen. Die Klinik wir per 1. Juli 2021 konsolidiert.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit neun Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert www.aevis.com.

