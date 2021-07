Aktien Curevac bestätigt geringe Wirksamkeit – Aktie bricht ein

Die bereits in einer vorläufigen Analyse festgestellte geringe Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffs hat sich auch in der Endauswertung bestätigt. Die Aktie tritt den Rückzug an.

Die bereits in einer vorläufigen Analyse festgestellte geringe Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffs hat sich auch in der Endauswertung bestätigt. Die Aktie tritt den Rückzug an. In der finalen Curevac-Studie zeigte das Vakzin eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-Erkrankung jeglichen Schweregrades und in allen Altersgruppen, Bei einer Zwischenanalyse vor zwei Wochen waren es 47 Prozent gewesen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Allerdings wurde nach Angaben von Curevac eine „signifikante Schutzwirkung" des Impfstoffs bei Studienteilnehmenden zwischen 18 und 60 Jahren beobachtet. Diese seien bei einer Corona-Infektion jedoch weniger gefährdet als ältere Menschen. Bei den zwischen 18- und 60-Jährigen wurde demnach eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und von 77 Prozent gegen moderaten und schweren Krankheitsverlauf beobachtet. Vor einem Krankenhausaufenthalt oder Tod seien die geimpften jüngeren Studienteilnehmer in diesem Alter vollständig geschützt gewesen. Trotz des Gesamtergebnisses sieht das Tübinger Biotech-Unternehmen nach wie vor Marktchancen für Curevac. Es stehe mit der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in laufendem Austausch für die Fortsetzung des Zulassungsverfahrens des Vakzins. Curevac ließ jedoch offen, wann der endgültige Zulassungsantrag bei der EMA gestellt wird. Zunächst müsse die EMA die umfangreichen Ergebnisse der Studie sichten. Erst dann sei absehbar, wann Curevac den endgültigen Zulassungsantrag stellen könne. Im Februar hatte die EMA ein schnelles Prüfverfahren für den Impfstoff der Tübinger Firma gestartet. Aktuell würden die Prüfungen der Daten zu dem Impfstoff fortgesetzt, hieß es. Es gebe eine „sehr konstruktive Zusammenarbeit" mit dem Hersteller, sagte die Behörde in Amsterdam. Erst wenn die Bewertung aller Daten abgeschlossen sei, werde man über weitere Schritte entscheiden. Curevac-Aktie fällt wieder zurück Nachdem sich die Aktie von Curevac in den vergangenen Tagen deutlich erholt hat, verlor der Titel nach der Veröffentlichung der finalen Studienergebnisse wieder. Das Gap (s. Ellipse) konnte nicht geschlossen werden, auch wenn der MACD (Momentum) sich ebenfalls erholt hat. Der übergeordnete Trend bleibt abwärts gerichtet und die erste Unterstützung bei rund 68 Dollar wurde bereits wieder unterschritten. Die nächste Unterstützung liegt etwas unterhalb von 50 Dollar.