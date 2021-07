---------------------------------------------------------------------------

Großes Interesse an flatexDEGIRO Privatplatzierung, MDAX-Aufnahme im Visier

- Starke operative Umsetzung und solide Entwicklung der Kapitalmarktstrategie erzeugt hohes Interesse von Blue-Chip-Investoren an 5-fach überzeichneter Privatplatzierung mit einem Abschlag von ca. 4,5%

- Begrenztes Angebot von nur 650.000 Aktien zeigt starkes Bekenntnis der abgebenden Aktionäre



- Steigende Streubesitz-Marktkapitalisierung wird die spätestens zum Jahresende angestrebte MDAX-Aufnahme massiv unterstützen

Frankfurt am Main - Die DEGIRO-Gründer und Aktionäre der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) haben heute 650.000 Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft. In den letzten Wochen hat flatexDEGIRO, Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatkunden, eine hohe Anzahl von Anfragen von renommierten weltweit agierenden institutionellen Investoren erhalten. Die starke Entwicklung des operativen Geschäfts, die investierbare Marktkapitalisierung, die höchste Liquidität aller SDAX-Aktien sowie die potenziellen Chancen, die sich aus dem im Juli bevorstehenden Auslaufen der Sperrfrist für die Anteile der DEGIRO-Gründer ergeben, haben das Unternehmen auf den Radar großer Fonds gebracht.



"Im Hinblick auf das hohe Interesse an unserem Unternehmen und die Ende Juli 2021 auslaufende Sperrfrist haben wir die Bereitschaft der DEGIRO-Gründer zum potenziellen Verkauf von Anteilen geprüft. Uns wurde mitgeteilt, dass das Angebot sehr begrenzt ist, da bereits Collar-Strukturen bestehen und der Liquiditätsbedarf vollständig gedeckt ist. Die DEGIRO-Gründer haben sich jedoch bereit erklärt, eine begrenzte Anzahl von Aktien zu verkaufen, um uns bei der weiteren Erhöhung der Streubesitz-Marktkapitalisierung und der Liquidität im Hinblick auf das angestrebte MDAX-Listing Ende des Jahres zu unterstützen sowie um weiteren hochkarätigen institutionellen Investoren den Einstieg zu ermöglichen.", so Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG.