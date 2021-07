Disclaimer

LYNX Alibaba Aktie erneut mit einem Schuss in den Ofen? Viele der an der Wall Street gelisteten China-Aktien haben in den letzten beiden Wochen wieder einmal für Furore gesorgt. So ging es beispielsweise mit Baidu.com oder auch der Alibaba-Aktie deutlich nach oben und es sah fast danach aus, als ob sich hier ein großer Trendwechsel ankündigen würde.